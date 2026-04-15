Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsidentin Anja Rakowski verabschiedet langjährige Mitarbeitende in den Ruhestand

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Trier (ots)

Dienstag, der 31. März, war der letzte Diensttag für Verwaltungswirtin Anita Fisch und Polizeihauptkommissar Robert Palms. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium Trier verabschiedete Polizeipräsidentin Rakowski die langjährigen Mitarbeitenden in den Ruhestand.

Auf mehr als 45 Jahre im Verwaltungsdienst der Polizei summiert sich die Dienstzeit von Anita Fisch. Mit ihrer beruflichen Qualifikation als Notargehilfin startete ihre polizeiliche Laufbahn im Juni 1979 im Bürodienst der Autobahnpolizei Schweich. Nach verschiedenen Stationen im Schreibdienst der Kriminalpolizei und einer zusätzlichen Ausbildung zur Verwaltungswirtin wechselte sie im Jahr 2000 als Sachbearbeiterin ins Inspektionsbüro der Polizeiinspektion Saarburg. Seit 2013 arbeitete sie bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand als Sachbearbeiterin für Liegenschaftsangelegenheiten in der Abteilung Polizeiverwaltung des Polizeipräsidiums Trier.

Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet wurde Polizeihauptkommissar Robert Palms als Bezirksbeamter der Polizeiinspektion Prüm. Eingestellt wurde er im August 1982. Nach dem Abschluss der Ausbildung arbeitete er mehr als 26 Jahre als polizeilicher Sachbearbeiter im Wechselschichtdienst bei verschiedenen Dienststellen im Land. Nach etlichen Schichtdienstjahren in Lahnstein und Mayen schaffte er 1999 den dienstlichen Sprung in seine Heimat, die Eifel. Hier verstärkte er zunächst den polizeilichen Wechselschichtdienst der Polizeiinspektionen Bitburg und Prüm. Ab 2015 übernahm Palms die Stelle eines Sachbearbeiters im Kriminal- und Bezirksdienst der PI Prüm. Noch im selben Jahr wurde er Bezirksbeamter bei der Polizeiwache Gerolstein. Im Oktober 2019 kehrte er dann, ebenfalls als Bezirksbeamter, zurück zu seiner Heimatdienststelle nach Prüm.

Polizeipräsidentin Rakowski bedankte sich bei den scheidenden Mitarbeitenden für ihr langjähriges Engagement für die Sicherheit der Menschen in der Region. Sie wünschte ihnen einen langen und erfüllten (Un-)Ruhestand bei bester Gesundheit. Den Wünschen schlossen sich die Dienststellenleitungen und jeweiligen Personalvertretungen gerne an.

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