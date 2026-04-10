Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Sexualdelikte in der S-Bahn - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0302

Am Donnerstagmorgen (09.04.2026) um 09:41 Uhr meldeten sich zwei junge Frauen unabhängig voneinander beim Notruf der Polizei und berichteten von Sexualdelikten.

Die erste Frau stieg gegen 09:30 Uhr gemeinsam mit dem Tatverdächtigen am Dortmunder Hauptbahnhof in die S-Bahn in Richtung Essen ein. Gegen 09:40 Uhr setzte sich der Tatverdächtige ihr gegenüber auf einen Sitzplatz des Vierersitzes. Zuerst fragte er die Frau, ob sie Lust habe, mit ihm gemeinsam die Toilette aufzusuchen. Diese stand daraufhin auf, um aus der Situation zu flüchten. Der Tatverdächtige griff ihr von hinten in den Schritt und berührte ihren Intimbereich. Anschließend zog er sich die Hose herunter und manipulierte in seinem Intimbereich.

Die zweite Frau hielt sich gegen 09:41 Uhr im zweiten Wagon der S-Bahn auf. Sie saß auf einem Platz eines Vierersitzes am Gang. Der Tatverdächtige bewegte sich an ihr vorbei und legte seine flache Hand auf ihren Oberschenkel. Anschließend manipulierte er auch hier mit seiner Hand oberhalb seiner Hose in seinem Intimbereich. Die Frauen und weitere Zeugen beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt:

- Männlich - Ca. 30 bis 50 Jahre alt - Ca. 170 bis 180 cm groß - Korpulente Statur - Europäischer Phänotyp - Rundliches Gesicht - Glatze oder kurz rasierte Haare - Drei-Tage Bart - Khakifarbener Mantel - Dunkle Jeans Hose - Er führte eine blaue "IKEA-Tasche" mit sich - Ungepflegte Erscheinung - Augenscheinlich alkoholisiert

Das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz steht nun mit beiden Frauen in Kontakt.

Die Polizei Dortmund sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer: 0231/132-7441 entgegen.

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