Polizei Dortmund

POL-DO: Ein Hilfeersuchen führt die Beamten zu einer professionellen Cannabisplantage in Dortmund-Brünninghausen - 600 Cannabispflanzen sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0300

Am Mittwochabend des 1. April erschien gegen 22:03 Uhr ein Bürger auf der Wache in Hombruch. Sorgenvoll bat er um Hilfe, da eine Bekannte ihm trotz vorheriger Kontaktaufnahme nicht die Tür öffnete. Daraufhin begaben sich die Einsatzkräfte zur Hagener Straße in Dortmund-Brünninghausen und machten in dem Mehrfamilienhaus eine erstaunliche Entdeckung.

Bei ihrer Ankunft stellten sie zunächst fest, dass alle Außenrollos im Erdgeschoss heruntergelassen waren. Ein Blick darunter zeigte, dass die Fenster gekippt waren. Von innen angebrachte Spanplatten erschwerten den Blick ins Innere. An einem Fenster konnten die Beamten einen Zweig erkennen. Dieser bewegte sich trotz Windstille offensichtlich im Luftzug. Durch das gekippte Fenster strömte warme Luft aus der Wohnung nach außen. Die Einsatzkräfte begaben sich in den Hausflur des Mehrfamilienhauses, wo ihnen sofort ein süßlicher Cannabisgeruch in die Nase stieg.

Da die Gesamtumstände darauf hindeuteten, dass sich größere Mengen Betäubungsmittel in einer Wohnung im Erdgeschoss befinden könnten, beantragten die Einsatzkräfte einen Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft.

Gemeinsam mit Unterstützungskräften klingelten sie an der Wohnungstür eines 38-jährigen Tatverdächtigen. Da niemand die Tür öffnete, betraten die Beamten über eine offene Terrassentür die Wohnung. Dort fanden sie eine professionelle Cannabis-Plantage mit 300 Pflanzen. Da auch im Obergeschoss alle Fenster verdunkelt und gekippt waren, beantragten die Beamten einen weiteren Durchsuchungsbeschluss für die oberen Wohnungen. Dort stießen sie auf eine zweite Cannabis-Plantage mit weiteren 300 Pflanzen. In einer benachbarten Wohnung konnten die Einsatzkräfte die vermisste 51-jährige Frau schlafend und unverletzt antreffen.

Die Einsatzkräfte stellten alle Cannabis-Pflanzen sicher. Die Kriminalwache versiegelte alle Wohnungstüren.

Gegen den Tatverdächtigen 38-jährigen Mieter leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Cannabisanbaus ein. Ob es sich bei der 51-Jährigen um eine Mittäterin handelt und ob es weitere Mittäter gibt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

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