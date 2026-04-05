Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbrecher dringen in Haus ein

Tresor aufgebrochen

Sprockhövel (ots)

In dem Zeitraum zwischen Karfreitag, den 03. April und Ostersamstag, 04. April, verschafften sich unbekannte Täter durch Entglasen einer Kellertür, nachdem das Aufhebeln misslang, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Brockenberg in Sprockhövel. Durch die Abwesenheit der Hausbewohner im Tatzeitraum konnten die Täter das Haus ungestört nach Wertgegenständen durchsuchen. In dem Objekt wurde durch die Täter ein Tresor aufgefunden, welcher gewaltsam geöffnet wurde. Es wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA)

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