Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Neuenburg: Verbotene Waffe bei Grenzkontrolle entdeckt

Neuenburg am Rhein (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten einen verbotenen Schlagring am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein sicher. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Am Montagmittag (20.04.2026) geriet ein 21-jähriger französischer Staatsangehöriger in die Kontrollstelle der Bundespolizei. Dabei stellten die Einsatzkräfte einen zugriffsbereiten Schlagring in der Fahrertür des aus Frankreich kommenden Fahrzeuges fest. Da der Erwerb und Besitz ab 18 Jahren in Frankreich erlaubt, jedoch in Deutschland per Gesetz verboten ist, stellte die Bundespolizei den Schlagring sicher. Der Mann wird sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

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