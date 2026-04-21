Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
BPOLI-WEIL: Aus Spezialklinik entwichen
Freiburg im Breisgau (ots)
Die Bundespolizei fasst eine seit mehreren Tagen abgängige Frau am Freiburger Hauptbahnhof.
Am Montagabend (20.04.2026) geriet die 35-Jährige in eine Routinekontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau seit vergangenem Freitag abgängig war. Wegen Vorwürfen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz lagen zudem drei Ersuchen von Staatsanwaltschaften vor, den Aufenthaltsort der deutschen Staatsangehörigen zu ermitteln. Im Anschluss verbrachten die Einsatzkräfte die Frau in eine Spezialklinik.
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