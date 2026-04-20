Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zugriffbereiter Teleskopschlagstock sichergestellt

Weil am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, zog die Bundespolizei ein Teleskopschlagstock aus dem Verkehr. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger geriet am Sonntagabend (19.04.2026) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Mittelkonsole seines Fahrzeugs führte er griffbereit einen Teleskopschlagstock mit sich. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung und Einleitung eines Bußgeldverfahrens.

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