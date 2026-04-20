PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zugriffbereiter Teleskopschlagstock sichergestellt

Weil am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein, zog die Bundespolizei ein Teleskopschlagstock aus dem Verkehr. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Ein 40-jähriger deutscher Staatsangehöriger geriet am Sonntagabend (19.04.2026) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Mittelkonsole seines Fahrzeugs führte er griffbereit einen Teleskopschlagstock mit sich. Da der Mann kein berechtigtes Interesse zum Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung und Einleitung eines Bußgeldverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Angelo Schäfer
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 14:38

    BPOLI-WEIL: Mit gefälschten Papieren und unter Drogeneinfluss in Kontrolle geraten

    Weil am Rhein (ots) - Mit einer gefälschten Identitätskarte und unter Drogeneinfluss geriet ein Mann in die Grenzkontrolle der Bundespolizei. Die Fahrt endete zu Fuß am Grenzübergang. Am Mittwochabend (15.04.2026) geriet ein 36-Jähriger mit seinem Fahrzeug in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Der türkische Staatsangehörige, der in Weil am Rhein - ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 12:59

    BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit entwendeten Dokumenten und Drogen durch Bundespolizei verhindert

    Weil am Rhein (ots) - Fast hätte es für einen Mann geklappt mit gestohlenen Papieren und illegalen Drogen nach Deutschland einzureisen. Die Einsatzkräfte deckten den Versuch auf und wiesen ihn in die Schweiz zurück. Am Mittwochabend (15.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte den türkischen Staatsangehörigen als Fahrer eines PKW am Grenzübergang Weil am Rhein - ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 11:27

    BPOLI-WEIL: Eine Kontrolle - zwei Urkundenfälschungen

    Rheinfelden (Baden) (ots) - Ein Ehepaar wies sich bei der Einreisekontrolle mit gefälschten zyprischen Aufenthaltstiteln aus und scheiterte mit ihrem Täuschungsversuch. Die Reise endete mit einer Zurückweisung in die Schweiz. In der Nacht auf Mittwoch (15.04.2026), geriet am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn, ein Ehepaar mit somalischer Staatsangehörigkeit, in einem Fernreisebus, in eine Kontrolle der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren