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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Eine Kontrolle - zwei Urkundenfälschungen

Rheinfelden (Baden) (ots)

Ein Ehepaar wies sich bei der Einreisekontrolle mit gefälschten zyprischen Aufenthaltstiteln aus und scheiterte mit ihrem Täuschungsversuch. Die Reise endete mit einer Zurückweisung in die Schweiz.

In der Nacht auf Mittwoch (15.04.2026), geriet am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn, ein Ehepaar mit somalischer Staatsangehörigkeit, in einem Fernreisebus, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung der auf einem Mobiltelefon vorgezeigten zyprischen Aufenthaltstitel stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich dabei um Fälschungen handelte. Somit endete die von Mailand nach Dortmund geplante Reise auf dem Bundespolizeirevier Lörrach. Aus diesem Grund müssen sich der 20-jährige Mann und seine 27-jährige Ehefrau wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Zum Schluss verhängte die Bundespolizei im Rahmen der Zurückweisung in die Schweiz, für das Ehepaar ein zweijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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