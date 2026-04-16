Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit gefälschten Papieren und unter Drogeneinfluss in Kontrolle geraten

Weil am Rhein (ots)

Mit einer gefälschten Identitätskarte und unter Drogeneinfluss geriet ein Mann in die Grenzkontrolle der Bundespolizei. Die Fahrt endete zu Fuß am Grenzübergang.

Am Mittwochabend (15.04.2026) geriet ein 36-Jähriger mit seinem Fahrzeug in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Der türkische Staatsangehörige, der in Weil am Rhein - Friedlingen aus der Schweiz einreiste, legte zur Kontrolle eine bulgarische Identitätskarte vor. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorlegen. Bei der Überprüfung der Identitätskarte stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Zudem war sie im Schengener Informationssystem (SIS) zur Sicherstellung ausgeschrieben. Weiterhin konnte im Fahrzeug Cannabis aufgefunden werden. Es erfolgte die Sicherstellung des Betäubungsmittels und der Identitätskarte. Jetzt muss sich der Mann wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Im Zusammenhang mit der anschließenden Zurückweisung in die Schweiz, verhängte die Bundespolizei ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen den Mann.

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