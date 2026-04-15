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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nach Abschiebung - erneuter Einreiseversuch mit Drogen verhindert

Neuenburg am Rhein (ots)

Eigentlich darf sich der Mann gar nicht in Deutschland aufhalten, da nach seiner Abschiebung vor zwei Wochen eine mehrjähriger Einreisesperre erfolgte. Jetzt versuchte er mit Drogen im Gepäck erneut einzureisen.

Am Dienstagabend (14.04.2026) kontrollierte die Bundespolizei einen ausweislosen Mann in der grenzüberschreitenden Straßenbahn in Weil am Rhein - Friedlingen. Auf dem Bundespolizeirevier Lörrach konnte nach Überprüfung der Fingerabdrücke festgestellt werden, dass es sich bei dem Mann um einen libyschen Staatsangehörigen handelt. Dieser war vor zwei Wochen aufgrund seines abgelehnten Asylverfahrens in die Schweiz abgeschoben worden. Im Zuge der Abschiebung verhängte die zuständige Ausländerbehörde ein auf 60 Monate befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Da im Rahmen der Durchsuchung Cannabis aufgefunden werden konnte, leitete die Bundespolizei neben den Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein. Die Kontrolle endete für den 27-Jährigen mit der Zurückweisung in die Schweiz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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