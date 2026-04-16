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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit entwendeten Dokumenten und Drogen durch Bundespolizei verhindert

Weil am Rhein (ots)

Fast hätte es für einen Mann geklappt mit gestohlenen Papieren und illegalen Drogen nach Deutschland einzureisen. Die Einsatzkräfte deckten den Versuch auf und wiesen ihn in die Schweiz zurück.

Am Mittwochabend (15.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte den türkischen Staatsangehörigen als Fahrer eines PKW am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Es stellte sich bei genauerer Betrachtung heraus, dass die vorgelegte deutsche Fahrerlaubnis und eine auf dem Mobiltelefon vorgezeigte deutsche Aufenthaltsgestattung, zwar auf die gleiche Person ausgestellt war, aber nicht auf den 24-Jährigen, der sie vorzeigte. Die Fahrt endete somit auf dem Bundespolizeirevier Lörrach, wo sich bei der Überprüfung der Fingerabdrücke herausstellte, dass dieser in Deutschland kein Unbekannter war. Im vergangenen Jahr setzte sich der Mann ins Ausland ab, nachdem die Ausländerbehörde ihn aufgrund seines abgelehnten Asylverfahrens abschieben wollte. Da die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung des PKWs Cannabis auffanden und der Mann angab, den Führerschein entwendet zu haben, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren, Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, wegen Diebstahls und Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz, ein. Somit endete der Tag für den Mann mit einer Zurückweisung in die Schweiz und einem mehrjährigen Einreiseverbot.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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