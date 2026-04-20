Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfachgesuchter Verkehrssünder durch Bundespolizei gestellt

Weil am Rhein (ots)

Da ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 40-Jähriger die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, sprang sein Bruder mit über 5400 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Am Freitagmittag (17.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann in der grenzüberschreitenden Tram in Weil am Rhein Friedlingen. Die Überprüfung ergab, dass dieser zweimal zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Trunkenheit im Verkehr war der bulgarische Staatsangehörige in den Jahren 2020 und 2021 zu Geldstrafen von insgesamt 5400 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte zahlte weder die Strafen, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Justizbehörden Haftbefehle erließen. Da der Gesuchte nicht in der Lage war die Gerichtsschulden vor Ort zu bezahlen, verständigte er seinen Bruder. Dieser brachte die geforderte Geldsumme auf und ersparte seinem Bruder somit eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

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