Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250429.1 Heide: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Heide (ots)

In der vergangenen Woche beschädigte eine unbekannte Person am Mittwoch einen BMW auf einem Parkplatz in Heide und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch, den 23. April 2025, stellte ein 80-jähriger Heider seinen BMW zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Lüttenheid ab. Als er gegen 11:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er frische Lackschäden und Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Ein Verursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben.

Das Polizeirevier Heide hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

