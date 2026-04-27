Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gerät während der Fahrt in Brand

Mühlhausen (ots)

In der Straße Bauernfeiheit beobachtete ein Autofahrer im Gegenverkehr eine Rauchentwicklung an einem Volkswagen und brachte die Fahrerin dazu, das Fahrzeug abzustoppen. Nachdem sie den Pkw verlassen hatte, ging dieser in Flammen auf. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und löschten das Fahrzeug ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ersten Erkenntnissen nach brach der Brand aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum aus. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell