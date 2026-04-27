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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher hinterlassen Sachschaden aber flüchte ohne Beutegut

Greußen (ots)

Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro hinterließen derzeit Unbekannte an einem Tor zu einer Lagerhalle in der Nordhäuser Straße. Die Täter wirkten auf dieses gewaltsam ein, um es zu öffnen. Die Tat ereignete sich in den Abendstunden des Sonntages. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem Auto in der Bauart einer Kombilimousine in Richtung Sondershausen.

An dem Tor sicherten Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser Spuren, die den Tätern zuzuordnen sind. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0102949

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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