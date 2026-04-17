Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Küchenbrand in Leverkusen Lützenkirchen

Leverkusen (ots)

Am 17.04.2026 wurde der Feuerwehr Leverkusen gegen 11:46 Uhr ein piepsender Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lützenkirchen gemeldet. Aufgrund des Meldebildes wurden durch die Leitstelle umgehend die Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen alarmiert. Die Bewohner des Hauses wurden aufgefordert, dass Gebäude unverzüglich zu verlassen.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, konnte eine leichte Rauchentwicklung aus einem gekippten Fenster im ersten Obergeschoss festgestellt werden. Daraufhin wurde umgehend die Löscheinheit Lützenkirchen sowie ein Rettungswagen nachalarmiert.

Mittels tragbarer Leitern verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz Zugang zur Brandwohnung. Durch den Trupp im Innenangriff konnte im Bereich der Küchenzeile ein Brand lokalisiert werden. Dieser konnte zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 6 Fahrzeugen an der Einsatzstelle tätig.

Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

gez.: BA Marcel Gramer (Lagedienstführer) BOI Martin Schwamborn (Einsatzleiter)

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