Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Wohnungsbrand in Leverkusen Hitdorf

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Leverkusen (ots)

Am 02.04.2026 wurde der Feuerwehr Leverkusen gegen 23:28 Uhr ein Brand in einer Wohnung im Stadtteil Hitdorf gemeldet. Aufgrund des Meldebildes wurden durch die Leitstelle umgehend die Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, die Löscheinheit Hitdorf, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte am Einsatzort, konnte eine starke Rauchent-wicklung im ersten Obergeschoss eines zweigeschossigen Wohnhauses festge-stellt werden. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuer-wehr verlassen.

Durch die Feuerwehr wurde umgehend ein Trupp im Innenangriff zur Brandbe-kämpfung eingesetzt. Um das Übergreifen der Flammen auf das Dachgeschoss zu verhindern wurde ein Rohr im Außenangriff eingesetzt. Zusätzlich wurde eine Drehleiter in Stellung ge-bracht.

Die Löscharbeiteten im Gebäude gestalteten sich als personal- und materialinten-siv, sodass mehrere Trupps unter Atemschutz zum Ablöschen der Glutnester im Gebäude eingesetzt wurden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde das angrenzende Gebäude ebenfalls kon-trolliert. Hier konnten keine Einwirkungen von Rauch oder Feuer festgestellt wer-den.

Das Gebäude wurde durch den Energieversorger (EVL) stromlos geschaltet und ist aktuell nicht bewohnbar.

Bei dem Einsatz zogen sich zwei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu. Diese wurden vom Rettungsdienst behandelt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 14 Fahr-zeugen an der Einsatzstelle tätig.

Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

gez.: BR Patrik Schüritz

BA Marcel Gramer BOI Désirée Peltzer

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