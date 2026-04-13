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Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Verkehrsunfall Friedrich-Ebert-Straße

FW-LEV: Verkehrsunfall Friedrich-Ebert-Straße
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Leverkusen (ots)

Am 13.04.2026 wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen um 22:14 Uhr über einen Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der dortigen Tankstelle Oil informiert. Durch die Leitstelle wurden umgehend Kräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Wiesdorf alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Verkehrsunfall zwischen vier PKW festgestellt. Die Insassen der PKW befanden sich nicht mehr in ihren Fahrzeugen.

Insgesamt wurden 3 Personen verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle gesichert, ausgeleuchtet und auslaufende Betriebsmittel abgestreut.

Während des Einsatzes wurde die Friedrich-Ebert-Straße komplett gesperrt.

Insgesamt waren 11 Fahrzeuge und 32 Einsatzkräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

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