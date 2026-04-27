Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten 20 Flaschen Bier

Nordhausen (ots)

Aus einer Gartenlaube am Van-der-Foehr-Damm erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Montag 9.30 Uhr 20 Flaschen Bier und ein Vorhängeschloss. Das Schloss hatten die Einbrecher zuvor gewaltsam entfernt, um so Zugang zu der Laube zu erhalten. Aus dem Inneren wurden sodann die original verschlossenen Bierflaschen zum Abtransport vorbereitet. Mit dem Beutegut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0103137

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