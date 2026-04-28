Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Briefkasten zerstört

Bad Langensalza (ots)

In der Zeit von Sonntag 23.30 Uhr bis Montag 17.20 Uhr öffneten derzeit Unbekannte in der Herrmann-von-Salza-Straße gewaltsam einen Briefkasten. Ob aus dem inneren etwas entwendet wurde kann gegenwärtig nicht festgestellt werden. Der Sachschaden an dem Briefkasten wird auf etwa einhundert Euro beziffert. Zur Tatausübung nutzten die Täter ein unbekanntes Hebelwerkzeug.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen nach zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0103826

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