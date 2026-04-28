Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kripo ermittelt nach versuchter räuberischer Erpressung

Nordhausen (ots)

Am Montag geriet ein 20-Jähriger gegen 19.10 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße mit einer Gruppe aus mehreren Personen in eine Streitigkeit. Aus der der Ansammlung von Personen heraus wurde der Mann zur Herausgabe von Bargeld unter der Androhung von Gewalt von einem derzeit Unbekannten bewogen, wogegen der 20-Jährige widersprach. Daraufhin wurde er körperlich attackiert und erlitt Verletzungen im Gesicht.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz, leiteten Ermittlungen ein und suchten im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem möglichen Täter. Diese Suche verlief zunächst ergebnislos. Der Geschädigte und ein zeuge wurden von Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zu dem Sachverhalt angehört.

Im Zuge der Ermittlungen werden weitere Zeugen gesucht, die die Auseinandersetzung am Montag im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße und Van-der Foehr-Damm wahrgenommen haben und Hinweise zur Tat und dem Täter geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0103838

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell