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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtiger Blumendieb konnte ermittelt werden

Bad Langensalza (ots)

Vermutlich von dem Frühlingserwachen getrieben besuchte am Dienstagvormittag ein Mann einen Baumarkt in Bad Langensalza. Seiner Wonne nach guckte er sich 32 Pflanzen aus, die seine Beete und Blumenkübel zukünftig verschönern sollen. Der Mann brachte seine blühenden Errungenschaften zum Fahrzeug und verstaute sie, bis ihn ein Mitarbeiter ansprach, dass er die Pflanzen jedoch erst bezahlen müsse, bevor sie auf seinem Grundstück verpflanzt könne. Kurzentschlossen flüchtete der 74-Jährige mit den Pflanzen im Wert von 160 Euro in unbekannte Richtung.

Da der der Mitarbeiter sich aber das Kennzeichen notierte, stattete die Beamten der Polizeistation Bad Langensalza seiner Frau an der Halteradresse einen Besuch ab, welche ihren Mann eindeutig als Täter identifizierte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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