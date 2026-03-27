Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiter/in (w/m/d) im Fachbereich forensische Textilanalytik
Rampe (ots)
Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht: https://karriere-in-mv.de/stelle/3031-sachbearbeiter-in-w-m-d-im-fachbereich-forensische-textilanalytik
Ansprechpersonnen:
Herr Dr. Riechen
Ansprechperson für fachliche Fragen
Tel.: 03866 64-5400
Frau Reuter
Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung
Tel.: 03866 64-1343
E-Mail: bewerbung@lka-mv.de
Rückfragen bitte an:
Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de
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