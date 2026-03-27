LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiter/in (w/m/d) im Fachbereich forensische Textilanalytik

Rampe (ots) - In der Nacht zu Montag, dem 23.02.2026, wurde gegen 03:00 Uhr ein Geldautomat im Rostocker Einkaufszentrum Klenow Tor, Albrecht-Tischbein-Str. 45, angegriffen. Dabei wurde der Geldautomat gesprengt. Durch Kräfte der Polizei konnten im näheren Tatumfeld zwei männliche deutsche Tatverdächtige im Alter von 32 und 48 Jahren festgenommen werden. Ihnen wird nun das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion nach ...

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