Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Festnahmen nach Sprengung eines Geldautomaten in Rostock

Rampe (ots)

In der Nacht zu Montag, dem 23.02.2026, wurde gegen 03:00 Uhr ein Geldautomat im Rostocker Einkaufszentrum Klenow Tor, Albrecht-Tischbein-Str. 45, angegriffen. Dabei wurde der Geldautomat gesprengt. Durch Kräfte der Polizei konnten im näheren Tatumfeld zwei männliche deutsche Tatverdächtige im Alter von 32 und 48 Jahren festgenommen werden. Ihnen wird nun das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion nach §308 StGB vorgeworfen.

Der Sachschaden am Geldautomaten beträgt mehrere Tausend Euro. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei sichert Spuren der Tat vor Ort.

Die Sachleitungsbefugnis in diesem Ermittlungsverfahren obliegt der Staatsanwaltschaft Stralsund. Anfragen zu den Tatverdächtigen sowie dem weiteren Werdegang des Ermittlungsverfahrens müssen entsprechend dorthin gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

