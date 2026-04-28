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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstag ereignet sich gegen 12.40 Uhr ein Verkehrsunfall im Liesebühl, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren zwei Pkw hintereinander die genannte Straße, als der Vorausfahrende seine Fahrt verlangsamte. Der Nachfolgende bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. In dem vorausfahrenden Auto wurden der Fahrer und die Beifahrerin leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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