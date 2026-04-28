Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer vermutlich berauscht

Schlotheim (ots)

Seinen Führerschein in Folge einer Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel musste am Dienstag ein Mann abgeben. Der Fahrer eines Opel kam auf der Landstraße 2096, zwischen Schlotheim und Hohenbergen, von der Fahrbahn ab und auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Ein Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln.

Zur gerichtsverwertbaren Beweissicherung wurde eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum durchgeführt, um den Einfluss der berauschenden Mittel festzustellen. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden.

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