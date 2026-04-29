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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieseldiebe im Wald - mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet

Menteroda (ots)

Derzeit unbekannte Täter haben es in der zurückliegenden Nacht bei einer Diebestour durch den nördlichen Unstrut-Hainich-Kreis auf eine Arbeitsmaschine abgesehen. Zwischen Menteroda und der Siedlung Pöthen begaben sich die Kraftstoffdiebe in einen Wald, brachen den Tank eines Holzrückefahrzeugs auf und entnahmen mehrere hundert Liter Diesel. Ob sie den Kraftstoff direkt in ein anderes Fahrzeug tankten oder zunächst in Kanister muss im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Strafverfahren ein und Suchen nach Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0105281

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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