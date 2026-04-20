Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Roadpol Operation Speed: Mit 94 durch die Tempo-50-Zone

Krefeld (ots)

Auch die Krefelder Polizei hat sich die vergangene Woche hindurch an der europaweiten Aktion "Roadpol Operation Speed" beteiligt und verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Es gab Lasermessungen an rund 25 Örtlichkeiten und Radarmessungen an weiteren 7 Standorten. 167 Fahrzeuge hielten die Beamten an, weil die Fahrer zu schnell unterwegs waren. Hinzu kommen aus den Radarmessungen Fotos von 211 Geschwindigkeitsüberschreitungen, die erst noch ausgewertet werden müssen. Besonders abgehoben hat sich ein Kradfahrer, der am Mittwoch (15 April 2026) mit 94 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 50 über die Blumentalstraße gefahren war. Ihm drohen mindestens 400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von vier Wochen.

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