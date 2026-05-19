Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zweimal Metalldiebstahl in Rindern

Zeugen gesucht

Kleve-Rindern (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (13. Mai 2026) und Montagmorgen (18. Mai 2026) haben Metalldiebe in Rindern Beute gemacht. Auf einem Wertstoffhof an der Dinnendahlstraße entwendeten die unbekannten Täter Kupferkabel aus einem Container. Offenbar flüchteten sie anschließend durch eine Baumreihe in Richtung Tweestrom und verloren ein paar Teile der Beute währenddessen. Auch auf einem benachbarten Betriebsgelände schlugen die Täter zu und entwendeten mehrere Edelstahlrohre. Anzunehmen ist, dass ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes bereitstand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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