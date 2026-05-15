Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reizstoff in Zug versprüht - Bundespolizei sucht Zeugen

Ulm / Riedlingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Donnerstag (14.05.2026) in einem Zug von Ulm nach Riedlingen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll ein bislang unbekannter Verdächtiger gegen 15:15 Uhr in dem Regionalexpress Reizstoff freigesetzt haben. Nachdem offenbar zahlreiche Reisende über Husten und Halsschmerzen klagten, wurde der Zug am Bahnhof Riedlingen durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn geräumt und gelüftet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige bereits beim Halt im Bahnhof Blaubeuren den Zug verlassen haben.

Die zuständige Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und Geschädigten. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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