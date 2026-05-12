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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 26-Jähriger schlägt Bundespolizisten nach Fluchtversuch

Tübingen (ots)

Am Montagnachmittag (11.05.2026) wurde ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger nach einer vorangegangenen Flucht vor Einsatzkräften der Landespolizei gegen 15:50 Uhr am Bahnsteig 12 des Stuttgarter Hauptbahnhofs durch Kräfte der Bundespolizei gestellt.

Der Mann kam der Aufforderung der eingesetzten Beamten, sich auszuweisen, nicht nach und verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Zudem soll er versucht haben, sich den polizeilichen Maßnahmen durch erneute Flucht zu entziehen. Der 26-Jährige wurde daraufhin durch die Bundespolizisten zu Boden gebracht und gefesselt. Während der Maßnahmen schlug der Tatverdächtige einem 59-jährigen Bundespolizisten mit deutscher Staatsangehörigkeit mit der rechten Hand ins Gesicht.

Der eingesetzte Beamte blieb nach aktuellem Stand unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

Da gegen den 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen zudem ein bestehender Haftbefehl sowie Erkenntnisse wegen einer vorausgegangenen Körperverletzung vorlagen, wurde der Mann im Anschluss an Einsatzkräfte der Landespolizei übergeben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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