Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Erregung öffentlichen Ärgernisses in Zug zwischen Süßen und Eislingen - Zeugen gesucht

Süssen/Eislingen (ots)

Am Montagnachmittag (11.05.2026) kam es in einem Metropolexpress zwischen Süßen und Eislingen zu einem Vorfall zum Nachteil einer 18-jährigen Reisenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß die 18-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 17:50 Uhr einem bislang unbekannten Mann im Zug gegenüber. Dieser soll während der Fahrt seine Hand in der Hose gehabt und offenbar an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Als die Geschädigte am Bahnhof Eislingen aussteigen wollte, soll der Mann ihr zunächst den Weg versperrt haben. Erst nachdem eine bislang unbekannte Frau eingeschritten war und den Mann aufforderte, die junge Frau passieren zu lassen, habe dieser den Weg freigegeben.

Nach Angaben der Geschädigten soll ihr der unbekannte Mann anschließend noch auf dem Nachhauseweg gefolgt sein.

Die 18-Jährige erstattete im Anschluss Anzeige bei der Bundespolizei.

Der Tatverdächtige wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 165 Zentimeter groß beschrieben. Er soll lange, grau wirkende und augenscheinlich fettige Haare gehabt haben. Zudem trug er ein dunkelgrünes Oberteil mit weißem Aufdruck sowie eine graue Jogginghose.

Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Frau, die der Geschädigten geholfen haben soll, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.leitstelle@polizei.bund.de zu melden.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

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