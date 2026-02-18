Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Die Freundin des Gesuchten bezahlte die Geldstrafe für ihn und bewahrte ihn damit vor einer Ersatzfreiheitsstrafe.

Am frühen Mittwochmorgen (18. Februar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen nordmazedonischen Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei der Ausreise aus dem Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln fest. Das Amtsgericht Bergisch Gladbach erließ im Dezember 2022 einen Strafbefehl wegen Betrugs gegen den 45-Jährigen. Der Zahlung kam er bislang nicht nach. Da der Mann die offenen 4.800 Euro vor Ort nicht begleichen konnte, kontaktierte er seine Freundin. Diese erschien wenig später auf der Dienststelle und zahlte die Strafe für den Mann. Nach Abschluss der Maßnahmen durften die beiden die Dienststelle verlassen und ihre Reise fortsetzen.

