PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Die Freundin des Gesuchten bezahlte die Geldstrafe für ihn und bewahrte ihn damit vor einer Ersatzfreiheitsstrafe.

Am frühen Mittwochmorgen (18. Februar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen nordmazedonischen Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei der Ausreise aus dem Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln fest. Das Amtsgericht Bergisch Gladbach erließ im Dezember 2022 einen Strafbefehl wegen Betrugs gegen den 45-Jährigen. Der Zahlung kam er bislang nicht nach. Da der Mann die offenen 4.800 Euro vor Ort nicht begleichen konnte, kontaktierte er seine Freundin. Diese erschien wenig später auf der Dienststelle und zahlte die Strafe für den Mann. Nach Abschluss der Maßnahmen durften die beiden die Dienststelle verlassen und ihre Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 12:17

    BPOLI-KN: Baum blockiert Bahnstrecke

    Bad Waldsee (ots) - Am Dienstag kollidierte ein Zug mit einem Baum auf den Gleisen bei Bad Waldsee. Verletzt wurde niemand, die Bahnstrecke war mehrere Stunden gesperrt. Am Dienstagmorgen (17. Februar 2026) ging bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz die Meldung über einen Baum im Gleisbereich auf Höhe Mittelurbach zwischen Bad Waldsee und Waldegg ein. Ein Personenzug (RB53), der in Richtung Kißlegg unterwegs war, ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:43

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Friedrichshafen

    Friedrichshafen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben in der Nähe des Stadtbahnhofs Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Samstag (7. Februar 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen tunesischen Staatsangehörigen am Franziskusplatz unweit des ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:43

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Frau mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem sie ihre Geldstrafe bezahlt hatte, durfte sie ihre Reise fortsetzen. Am Dienstagnachmittag (3. Februar 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei eine lettische Staatsangehörige am Grenzübergang Bietingen / Thayngen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren