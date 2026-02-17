PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Baum blockiert Bahnstrecke

Bad Waldsee (ots)

Am Dienstag kollidierte ein Zug mit einem Baum auf den Gleisen bei Bad Waldsee. Verletzt wurde niemand, die Bahnstrecke war mehrere Stunden gesperrt.

Am Dienstagmorgen (17. Februar 2026) ging bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz die Meldung über einen Baum im Gleisbereich auf Höhe Mittelurbach zwischen Bad Waldsee und Waldegg ein. Ein Personenzug (RB53), der in Richtung Kißlegg unterwegs war, kollidierte kurz nach sechs Uhr bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h mit dem Baum und konnte die Fahrt infolgedessen nicht fortsetzen. Die acht bis zehn Reisenden, die allesamt unverletzt blieben, wurden mit einem Ersatzbus von der Unfallstelle weiterbefördert. Die Feuerwehr räumte die Gleise, damit der beschädigte Zug abgeschleppt werden konnte. Die Streckensperrung wurde um 9:32 Uhr aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:43

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Friedrichshafen

    Friedrichshafen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben in der Nähe des Stadtbahnhofs Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Samstag (7. Februar 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen tunesischen Staatsangehörigen am Franziskusplatz unweit des ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:43

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

    Bietingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen eine Frau mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem sie ihre Geldstrafe bezahlt hatte, durfte sie ihre Reise fortsetzen. Am Dienstagnachmittag (3. Februar 2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei eine lettische Staatsangehörige am Grenzübergang Bietingen / Thayngen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:23

    BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Konstanz

    Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Samstag in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Die Gesuchte konnte ihre Geldstrafe bezahlen und die Reise im Anschluss fortsetzen. Am Samstagabend (31. Januar 2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz eine litauische Staatsangehörige an der Gemeinschaftszollanlage Konstanz bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren