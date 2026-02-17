Bundespolizeiinspektion Konstanz
BPOLI-KN: Baum blockiert Bahnstrecke
Bad Waldsee (ots)
Am Dienstag kollidierte ein Zug mit einem Baum auf den Gleisen bei Bad Waldsee. Verletzt wurde niemand, die Bahnstrecke war mehrere Stunden gesperrt.
Am Dienstagmorgen (17. Februar 2026) ging bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz die Meldung über einen Baum im Gleisbereich auf Höhe Mittelurbach zwischen Bad Waldsee und Waldegg ein. Ein Personenzug (RB53), der in Richtung Kißlegg unterwegs war, kollidierte kurz nach sechs Uhr bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h mit dem Baum und konnte die Fahrt infolgedessen nicht fortsetzen. Die acht bis zehn Reisenden, die allesamt unverletzt blieben, wurden mit einem Ersatzbus von der Unfallstelle weiterbefördert. Die Feuerwehr räumte die Gleise, damit der beschädigte Zug abgeschleppt werden konnte. Die Streckensperrung wurde um 9:32 Uhr aufgehoben.
