Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bilanz der Bundespolizei zum 86. Stuttgarter Frühlingsfest

Stuttgart (ots)

Nach 23 Tagen endete am 10.05.2026 der Sondereinsatz der Bundespolizeiinspektion Stuttgart anlässlich des 86. Stuttgarter Frühlingsfestes. Auch in diesem Jahr lag der Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei an den Bahnhöfen Stuttgart-Bad Cannstatt sowie dem Hauptbahnhof Stuttgart auf der Überwachung der An- und Abreise der zahlreichen Festbesucher. So konnte die Bundespolizei auch in diesem Jahr zusammen mit der Deutschen Bahn AG und den benachbarten Behörden zu einem reibungslosen und störungsfreien Festverlauf beitragen.

Insgesamt registrierte die Bundespolizei in diesem Jahr 41 Straftaten im Zusammenhang mit dem Stuttgarter Frühlingsfest. Dies stellt einen leichten Rückgang der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr, in welchem noch 45 Straftaten registriert worden waren, dar. Erfreulich war insbesondere der Rückgang bei Straftaten gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei. Während es im Jahr 2025 zu insgesamt fünf Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte kam, wurden im Rahmen des diesjährigen Sondereinsatzes lediglich zwei derartige Fälle erfasst. Auch im Bereich der Eigentumsdelikte konnte ein merklicher Rückgang von sechs auf zwei Taten verzeichnet werden.

Eine negative Entwicklung ist hingegen bei den Körperverletzungen zu verzeichnen, bei denen sich die Fallzahlen von 10 auf 15 Fälle erhöht haben.

Ein leichter Anstieg von neun auf 11 konnte im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, wie das unerlaubte Überschreiten der Gleise oder das Verunreinigen der Bahnanlagen, konstatiert werden. Erfreulicherweise kam es in diesem Jahr in Zusammenhang mit unbefugten Gleisüberschreitungen zu keinen schwereren Unfällen.

"Das Einsatzkonzept der Bundespolizei ging auch in diesem Jahr vollumfänglich auf. Der Rückgang der registrierten Straftaten bringt dies deutlich zum Ausdruck. Ich bedanke mich bei allen benachbarten Behörden, der Deutschen Bahn AG und beteiligten Verkehrsunternehmen für die professionelle Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt den eingesetzten Beamten der Bundespolizei, welche durch ihren Einsatz auch in diesem Jahr die Sicherheit der Reisenden gewährleisten konnten", so der Leiter der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, Polizeioberrat Matthias Kroll.

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