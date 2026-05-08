Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf Mitarbeiter der DB Sicherheit

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagabend (07.05.2026) kam es im Hauptbahnhof Stuttgart zu einem tätlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 21:30 Uhr ohne erkennbare Reiseabsichten am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes auf. Da der Mann offenbar aggressiv auftrat, wurde er durch Mitarbeitende der Deutschen Bahn Sicherheit aufgefordert, den Bahnhof zu verlassen. Beim Hinausbegleiten verhielt sich der 25-Jährige wohl zunehmend aggressiv. Nach Angaben des Sicherheitspersonals soll er schließlich unvermittelt mit einem Feuerzeug in der Hand auf einen 23-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit eingeschlagen haben. Der 23-jährige syrische Staatsangehörige erlitt hierbei leichte Schwellungen und Rötungen im Gesichtsbereich. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Eine Streife der Bundespolizei, die sich zufällig in der Nähe befand, wurde auf die Situation aufmerksam und griff umgehend ein. Da sich der Mann auch gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten aggressiv verhielt, musste er zu Boden gebracht und mit Handfesseln geschlossen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige wieder auf freiem Fuß belassen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell