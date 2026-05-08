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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Bad Cannstatt

Stuttgart Bad Cannstatt (ots)

Am Donnerstagabend (07.05.2026) ist es im Bereich des Bahnhofs Bad Cannstatt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 23:30 Uhr auf dem Weg vom Cannstatter Frühlingsfest in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten ein 19-jähriger deutscher Staatsangehöriger und ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger zunächst in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 19-Jährige dem 18-Jährigen am Bahnhof ins Gesicht geschlagen haben. In der Bahnunterführung kam es anschließend erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Mitarbeitende der Deutschen Bahn Sicherheit trennten die Personen offenbar und verhinderten eine weitere Eskalation. Beide Männer konnten ihren Weg nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden. (Rufnummer 0711/ 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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