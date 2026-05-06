Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kühe von Regionalexpress überfahren

Gaildorf (ots)

Zu einer Kollision mit Kühen ist es in der Nacht von Dienstag (05.05.2026) auf Mittwoch auf der Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Hall und Gaildorf/West gekommen.

Der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpress bemerkte gegen 23:30 Uhr mehrere Kühe auf den Gleisen, weshalb er bei einer Geschwindigkeit von etwa 100km/h eine Schnellbremsung einleitete und einen Achtungspfiff abgab. Dennoch konnte er ein Überfahren von drei Tieren nicht mehr verhindern. Zwei weitere Kühe sollen weggerannt sein und konnten nicht mehr aufgefunden werden. Durch den Aufprall wurde der Regionalexpress im Frontbereich beschädigt und zum Bahnhof Gaildorf/West gezogen, wo die im Zug befindlichen Reisenden wohl unverletzt aussteigen konnten. Für die Bergung der drei Kadaver setzte die Deutsche Bahn eine Bergungsmaschine ein. Hierfür wurde die Strecke bis zum Mittwoch (06.05.2026) 06:30 Uhr gesperrt, weshalb es zu erheblichen bahnbetrieblichen Auswirkungen kam. Aktuellen Erkenntnissen zufolge büxten die Tiere bereits am Mittag von einer ca. 8 Kilometer entfernten Weide aus.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen die 48 Jahre alte Kuhhalterin mit deutscher Staatsangehörigkeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

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