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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiterin beleidigt und Kontrollgerät beschädigt - Zeugen gesucht

Göppingen (ots)

Zu einer Beleidigung und einer Sachbeschädigung ist es am Dienstagmittag (05.05.2026) in einem Zug in Richtung Ulm gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte ein bislang unbekannter Mann im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle gegen 12:20 Uhr keinen gültigen Fahrschein vorzeigen, weshalb die 35-jährige Zugbegleiterin ihn am Bahnhof Göppingen des Zuges verwies. Beim Ausstieg soll der Tatverdächtige das Gerät für die Fahrpreisnacherhebung vom Gürtel der 35-Jährigen gerissen haben, sodass dieses zu Boden fiel und beschädigt wurde. Weiterhin beleidigte er die Zugbegleiterin mit deutscher Staatsangehörigkeit wohl mehrfach. Im Anschluss stieg der Unbekannte aktuellen Erkenntnissen zufolge wieder in den Zug ein und beim Halt in Süßen erst endgültig aus. Die 35-Jährige erstattete im Nachgang Anzeige bei der Bundespolizei. Diese nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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