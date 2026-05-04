Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Trio schiebt Einkaufswagen vor einfahrende S-Bahn

Wendlingen (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am Sonntagabend (03.05.2026) am Bahnhof in Wendlingen gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hielten sich zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren sowie ein 13-jähriges Kind am Bahnsteig auf. Einer der drei soll gegen 19:30 Uhr einen Einkaufswagen vor einer einfahrenden S1 in Richtung Herrenberg ins Gleis geschoben haben. Aufgrund der offenbar geringen Geschwindigkeit überfuhr die Bahn den Wagen nicht, sondern schob diesen wohl nur beiseite. Im Anschluss soll das Trio in eine andere S1 gestiegen sein, wo es vom Lokführer aufgrund einer Personenbeschreibung erkannt und auf das Verhalten angesprochen wurde. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen die Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Nachgang an und kontrollierten sie. Welcher der drei den Einkaufswagen ins Gleis schob, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

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