Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frauen belästigt und Sicherheitsdienst geschlagen: Bundespolizei sucht Geschädigte

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.05.2026) kam es im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart zu gleich mehreren Straftaten.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll ein 32-Jähriger gegen 01:45 Uhr zunächst zwei bislang unbekannte Frauen belästigt haben. Als die mutmaßlichen Geschädigten den nigerianischen Staatsangehörigen aufgefordert haben sollen, sie in Ruhe zu lassen, schalteten sich wohl drei weitere Männer im Alter von 21, 27 und 43 Jahren in die Situation ein. Die couragierten Reisenden mit deutscher sowie syrischer Staatsangehörigkeit forderten den 32-Jährigen mutmaßlich ebenfalls auf, die Frauen in Ruhe zu lassen. Als der Tatverdächtige die anwesenden Personen bedroht haben soll, wurde eine Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn auf die Situation aufmerksam. Ehe der Verdächtige durch den Sicherheitsdienst gefesselt wurde, schlug er offenbar einem 21-jährigen Mitarbeiter mit syrischer Staatsangehörigkeit mehrfach ins Gesicht.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung. Zeugen und insbesondere die bislang unbekannten Frauen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020, E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell