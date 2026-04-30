Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schlägerei im S-Bahnbereich

Stuttgart (ots)

Zu gleich mehreren Straftaten kam es am frühen Mittwochmorgen (29.04.2026) im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart. Gegen 05:30 Uhr sollen die beiden Verdächtigen im Alter von 23 und 36 Jahren, aus bislang unbekannter Ursache, im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart in eine verbale Streitigkeit geraten sein. Hierbei soll der 36-Jährige mit somalischer Staatsangehörigkeit den syrischen Staatsangehörigen mehrfach beleidigt haben. Anschließend kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf der Situation soll der Ältere zudem geäußert haben, dass er ein Messer dabei habe. Anschließend soll er jedoch ein Mobiltelefon aus seiner Jackentasche gezogen und dem 23-Jährigen damit ins Gesicht geschlagen haben. Eine aufmerksame Streife des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn wurde schließlich auf den Sachverhalt aufmerksam, trennte die beiden Personen und informierte die Bundespolizei. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts bedrohte der 36-Jährige zudem seinen Kontrahenten. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung sowie der Körperverletzung.

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