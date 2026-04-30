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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung zwischen Reisenden - Zeugen gesucht

Pforzheim / Stuttgart (ots)

Am Mittwochmittag (29.04.2026) kam es in einem Regionalexpress zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll ein 66-Jähriger gegen 14:30 Uhr in dem Regionalzug auf der Fahrt von Pforzheim nach Stuttgart, zunächst in einen verbalen Streit mit einem bislang unbekannten Mann geraten sein. Hieraus entwickelte sich im weiteren Verlauf offenbar eine wechselseitige, körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte dem deutschen Staatsangehörigen mutmaßlich eine leichte Verletzung im Gesicht zufügte. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden offenbar sowohl die Brille des 66-Jährigen zerstört als auch das T-Shirt des bislang unbekannten Verdächtigen zerrissen. Nach dem Halt des Zuges am Hauptbahnhof Stuttgart meldete der 66-Jährige den Sachverhalt an eine Streife der Bundespolizei. Der Unbekannte konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 55049-1020, E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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