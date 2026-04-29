Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Leistungserschleichung - Fahrgast bedroht Zugbegleiter und zieht Notbremse

Murrhardt/Backnang (ots)

Zu einer Leistungserschleichung mit anschließender Bedrohung und weiteren Straftaten ist es am Dienstagabend (28.04.2026) in einem Metropolexpress zwischen Murrhardt und Backnang gekommen.

Laut aktuellem Kenntnisstand konnte ein 37 Jahre alter Mann gegen 22:15 Uhr im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle keine gültige Fahrkarte vorzeigen. Als er den Zug in Sulzbach verlassen sollte, kam es wohl zu einem Handgemenge zwischen ihm und dem 59-jährigen Zugbegleiter, in dessen Verlauf der 37-Jährige sein Gegenüber mehrmals bedrohte. Anschließend soll der Tatverdächtige mit griechischer Staatsangehörigkeit drei weitere unbeteiligte Reisende im Alter von 16 und 17 Jahren, alle mit deutscher Staatsangehörigkeit, beleidigt und bedroht haben. Im weiteren Verlauf versuchte der mutmaßliche Täter nach derzeitigen Informationen gewaltsam in den Führerstand zu gelangen, jedoch ohne Erfolg. Durch die Tür bedrohte er offenbar den 25 Jahre alten Triebfahrzeugführer mit deutscher Staatsangehörigkeit, bevor er wohl grundlos die Notbremse betätigte. Hierdurch wurde der Zug bei einer Geschwindigkeit von ca. 90km/h zu einer Schnellbremsung gezwungen. Dabei verletzte sich aktuellen Ermittlungen zufolge keiner, der anwesenden Fahrgäste. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei trafen den Tatverdächtigen beim Halt des Zuges in Backnang an und kontrollierten ihn. Durch den Vorfall erhielt der Metropolexpress eine Verspätung von 48 Minuten.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, wurde von der zuständigen Bundespolizei in Stuttgart eingeleitet.

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