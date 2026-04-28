Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender angegriffen und verletzt - Bundespolizei sucht Zeugen

Kornwestheim (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Montagabend (27.04.2026) in einer S-Bahn der Linie S5.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 41-Jähriger gegen 21:20 Uhr mit der S-Bahn von Ludwigsburg nach Kornwestheim. Im Laufe der Fahrt wurde der deutsche Staatsangehörige offenbar von fünf bislang unbekannten Personen verbal provoziert. Als der Geschädigte mutmaßlich darauf einging und den Unbekannten antwortete, sollen diese gemeinschaftlich auf ihn eingeschlagen haben. Durch die Schläge soll auch die Zahnprothese des 41-Jährigen zerstört worden sein. Die Tatverdächtigen flüchteten unmittelbar nach der Tat und konnten auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Laut Zeugenaussagen sollen die Verdächtigen männlich und etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020, E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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