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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Fahrradcodieraktion der Polizei auf dem Wochenmarkt

Dinslaken (ots)

Machen sie ihr Fahrrad unattraktiv für Diebe!

Der Bezirksdienst der Polizeiwache Ost bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Codierung ihres Fahrrads oder Pedelecs an. Die Beamten erwarten Sie am 29. April 2026, von 10-12 Uhr, auf dem Wochenmarkt auf dem Johannesplatz in Dinslaken-Lohberg.

Die Codierungen sind kostenlos.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um Wartezeiten zu vermeiden bitten die Bezirksdienstbeamten darum, einen Personalausweis und einen Kaufbeleg bzw. Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitzubringen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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