Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beamte beleidigt und bespuckt

Stuttgart (ots)

Am späten Montagabend (27.04.2026) wurde ein 23-Jähriger am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt in Gewahrsam genommen. Zuvor beleidigte und bespuckte der Mann Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Gegen 22:40 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei den offenbar stark alkoholisierten Mann am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt an. Laut Zeugenaussagen soll der deutsche Staatsangehörige zuvor die Treppen am Bahnsteig 8 hinuntergefallen sein. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 23-Jährige unkooperativ und beleidigte und bespuckte zudem die Beamten.

Aufgrund seines Zustandes musste der Mann schließlich in Gewahrsam genommen werden. Auch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet.

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