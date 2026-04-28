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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beamte beleidigt und bespuckt

Stuttgart (ots)

Am späten Montagabend (27.04.2026) wurde ein 23-Jähriger am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt in Gewahrsam genommen. Zuvor beleidigte und bespuckte der Mann Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Gegen 22:40 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei den offenbar stark alkoholisierten Mann am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt an. Laut Zeugenaussagen soll der deutsche Staatsangehörige zuvor die Treppen am Bahnsteig 8 hinuntergefallen sein. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 23-Jährige unkooperativ und beleidigte und bespuckte zudem die Beamten.

Aufgrund seines Zustandes musste der Mann schließlich in Gewahrsam genommen werden. Auch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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