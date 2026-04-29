Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 65-Jähriger geht helfenden Reisenden körperlich an

Schorndorf (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 65 Jahre alten Mann und einer 38-jährigen Reisenden ist es am Dienstagabend (28.04.2026) am Bahnhof in Schorndorf gekommen. Dabei wurde auch ein helfender Zeuge angegangen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen rempelte der 65-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 20:10 Uhr die Reisende nach dem Ausstieg aus einem Aufzug an, sodass die Frau mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit kurzzeitig Schmerzen verspürte. Im Anschluss soll es zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein, welche ein 40 Jahre alter Reisender mit deutscher Staatsangehörigkeit schlichten wollte. Diesen Zeugen soll der 65-Jährige daraufhin im Bereich des Nackens festgehalten haben, wohl ohne ihn zu verletzen. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den augenscheinlich alkoholisierten Tatverdächtigen noch vor Ort an und kontrollierten ihn. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

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