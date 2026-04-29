PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 65-Jähriger geht helfenden Reisenden körperlich an

Schorndorf (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 65 Jahre alten Mann und einer 38-jährigen Reisenden ist es am Dienstagabend (28.04.2026) am Bahnhof in Schorndorf gekommen. Dabei wurde auch ein helfender Zeuge angegangen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen rempelte der 65-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 20:10 Uhr die Reisende nach dem Ausstieg aus einem Aufzug an, sodass die Frau mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit kurzzeitig Schmerzen verspürte. Im Anschluss soll es zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein, welche ein 40 Jahre alter Reisender mit deutscher Staatsangehörigkeit schlichten wollte. Diesen Zeugen soll der 65-Jährige daraufhin im Bereich des Nackens festgehalten haben, wohl ohne ihn zu verletzen. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den augenscheinlich alkoholisierten Tatverdächtigen noch vor Ort an und kontrollierten ihn. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 13:06

    BPOLI S: Beamte beleidigt und bespuckt

    Stuttgart (ots) - Am späten Montagabend (27.04.2026) wurde ein 23-Jähriger am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt in Gewahrsam genommen. Zuvor beleidigte und bespuckte der Mann Einsatzkräfte der Bundespolizei. Gegen 22:40 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei den offenbar stark alkoholisierten Mann am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt an. Laut Zeugenaussagen soll der deutsche Staatsangehörige zuvor die Treppen am Bahnsteig 8 ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 13:04

    BPOLI S: Reisender angegriffen und verletzt - Bundespolizei sucht Zeugen

    Kornwestheim (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Montagabend (27.04.2026) in einer S-Bahn der Linie S5. Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 41-Jähriger gegen 21:20 Uhr mit der S-Bahn von Ludwigsburg nach Kornwestheim. Im Laufe der Fahrt wurde der deutsche Staatsangehörige offenbar von fünf bislang unbekannten Personen verbal provoziert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren