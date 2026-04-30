Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Prävention ist Mannschaftssport

Mögglingen (ots)

Gemeinsam mit den Präventionsbeauftragten der DB Sicherheit sowie der Betriebsleitung von Arverio wurde in Kooperation mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart am 29.04.2026 am Bahnhof in Mögglingen ein Warnbanner zur Verhinderung der unerlaubten Gleisüberschreitung angebracht. Hierbei ließ es sich der Bürgermeister der Gemeinde Mögglingen, Herr Schlenker, nicht nehmen, die Präventionsveranstaltung vor Ort zu unterstützen.

Insbesondere aufgrund der baulichen Gegebenheiten, da sich vor dem Bahnhof ein Gleisbogen befindet und die Bahnsteighöhe niedrig ist, kam es in der Vergangenheit vermehrt zu Gleisüberschreitungen. Da durch den Bahnhof in Mögglingen jedoch regelmäßig Fernzüge fahren, ist dies äußerst gefährlich. Um Reisende über diese Gefahren zu informieren, wurde neben dem Warnbanner auch ein Präventionsstand auf dem Bahnsteig betrieben.

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