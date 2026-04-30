PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Prävention ist Mannschaftssport

Mögglingen (ots)

Gemeinsam mit den Präventionsbeauftragten der DB Sicherheit sowie der Betriebsleitung von Arverio wurde in Kooperation mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart am 29.04.2026 am Bahnhof in Mögglingen ein Warnbanner zur Verhinderung der unerlaubten Gleisüberschreitung angebracht. Hierbei ließ es sich der Bürgermeister der Gemeinde Mögglingen, Herr Schlenker, nicht nehmen, die Präventionsveranstaltung vor Ort zu unterstützen.

Insbesondere aufgrund der baulichen Gegebenheiten, da sich vor dem Bahnhof ein Gleisbogen befindet und die Bahnsteighöhe niedrig ist, kam es in der Vergangenheit vermehrt zu Gleisüberschreitungen. Da durch den Bahnhof in Mögglingen jedoch regelmäßig Fernzüge fahren, ist dies äußerst gefährlich. Um Reisende über diese Gefahren zu informieren, wurde neben dem Warnbanner auch ein Präventionsstand auf dem Bahnsteig betrieben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 10:51

    BPOLI S: 65-Jähriger geht helfenden Reisenden körperlich an

    Schorndorf (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 65 Jahre alten Mann und einer 38-jährigen Reisenden ist es am Dienstagabend (28.04.2026) am Bahnhof in Schorndorf gekommen. Dabei wurde auch ein helfender Zeuge angegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen rempelte der 65-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 20:10 Uhr die Reisende nach dem Ausstieg aus einem Aufzug an, sodass die Frau mit vietnamesischer ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 13:06

    BPOLI S: Beamte beleidigt und bespuckt

    Stuttgart (ots) - Am späten Montagabend (27.04.2026) wurde ein 23-Jähriger am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt in Gewahrsam genommen. Zuvor beleidigte und bespuckte der Mann Einsatzkräfte der Bundespolizei. Gegen 22:40 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei den offenbar stark alkoholisierten Mann am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt an. Laut Zeugenaussagen soll der deutsche Staatsangehörige zuvor die Treppen am Bahnsteig 8 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren