Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisender mit Messer bedroht

Lauffen am Neckar (ots)

Zu einer Bedrohung kam es am Donnerstagmorgen (30.04.2026) am Bahnhof Lauffen am Neckar. Offenbar wurde hierbei auch ein Messer eingesetzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt sich ein 18-Jähriger gegen 08:30 Uhr am Bahnsteig 2 auf und wartete dort offenbar auf einen Zug, als er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Nachdem der syrische Staatsangehörige dem Unbekannten offenbar zu verstehen gab, dass er keine Interaktion wünsche, soll der Mann ein Messer aus seiner Hosentasche gezogen und dieses vor dem 18-Jährigen geöffnet haben. Der junge Mann soll daraufhin die Hand des Tatverdächtigen fixiert und ihn mittels körperlicher Gewalt abgewehrt haben. Als er anschließend die Polizei verständige, flüchte der Verdächtige. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den Unbekannten. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen- (Tel.: 0711 55049-1020, E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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